To koniec. Polska musi zapłacić Dodzie odszkodowanie

TK vs Doda

Następnie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który w 2015 r. orzekł, że karalność znieważenia uczuć religijnych nie narusza Konstytucji. Doda postanowiła zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejski organ sądownictwa przyjął sprawę we wrześniu 2017 r.