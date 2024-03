To już oficjalne? Kielczyk traci pracę w TVP

Marta Kielczyk w TVP pracowała od wielu lat. Prowadziła w TVP m.in. "Minęła dwudziesta" czy "Pytanie na śniadanie". Gdy w 2016 r. Jacek Kurski przejął władzę w TVP, nie poszła śladem wielu dziennikarzy, którzy zwolnili się, by nie mieć nic wspólnego z "Dobrą zmianą". Od 1 października 2022 r. była prowadzącą "Wiadomości". - To bilet w jedną stronę. Przecież ona ma kompletnie inne podejście do życia niż to, co sama prezentuje w "Wiadomościach" - komentowali dziennikarze w materiale Wirtualnych Mediów.