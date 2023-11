Kielczyk została twarzą TVP. "Płaczę nad nią"

Wirtualne Media przeprowadziły rozmowę z dawnymi kolegami Kielczyk, którzy nie wierzą w to, co się z nią stało. - Każdy, kto znał jej poglądy i wiedział, jak się zachowała wcześniej i co mówiła, przecierał oczy ze zdumienia. A jak później zobaczyliśmy w telewizji, co ona czyta i jakie paski widnieją w jej programach, to kłuło nas w oczy i raziło. To bilet w jedną stronę. Przecież ona ma kompletnie inne podejście do życia niż to, co sama prezentuje w "Wiadomościach". Nigdy się z tym nie kryła, że ma liberalne i bardziej lewicowe poglądy - usłyszał dziennikarz serwisu w Polskim Radiu.