To dlatego tak długo milczeli. Dowborowie szczerze o kryzysie w życiu osobistym

- Myślę, że to był bardzo trudny okres dla nas wszystkich i bardzo trudny czas, a ja jeszcze bardziej przekonałam się co do jednego: że naprawdę nic nie jest ważniejsze w życiu, niż zdrowie, zwłaszcza nie swoje, tylko dziecka - wyjaśniła aktorka. - I powiem wam tak: mam nadzieję i chciałabym dać wam energię, ale żeby wam ją dać, to muszę dostać też energię od was dlatego, że to był bardzo trudny czas dla nas z Maćkiem - powiedziała Joanna Koroniewska