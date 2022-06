Joanna Koroniewska znów walczy z hejterami. "Gdzie jest mózg tego, który takie rzeczy pisze?"

"Dziewczyny, ale też Chłopaki - niech każdy robi ze sobą, co chce i wygląda, jak chce, dopóki nie krzywdzimy innych - wszystko jest dozwolone! I tak - będę to powtarzać tutaj tyle razy, ile będzie to potrzebne - lubię siebie, lubię swoje małe piersi, nawet bardzo je lubię i nie chciałabym mieć innych i nie rozumiem, co w tym dziwnego. I mam wrażenie, że chamskie komentarze piszą właśnie ci, którzy mają duuuuże kompleksy. Chętnie podpowiem na priv albo w komentarzu, jak wyleczyłam się ze swoich, zapraszam" - podsumowała.