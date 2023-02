To były długie cztery minuty. "Fakty" TVN uderzyły w TVP

Pojawiła się też obawa o to, że TVP znowu zostanie wykorzystana przez PiS jako tuba propagandowa w kampanii wyborczej. - W ostatnich wyborach prezydenckich TVP bez skrupułów robiła kampanię Andrzejowi Dudzie - przypomniały "Fakty", pokazując Danutę Holecką i jej słynne pytanie skierowane do Dudy: "Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał?".