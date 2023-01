"Fakty" przypomniały słynne pytanie TVP do Dudy. "Na to pójdą 3 mld zł w rok"

- Prawie 3 miliardy zł tylko na jeden rok na TVP to cenny prezent od PiS na ten wyborczy czas - mówiła Anita Werner we wtorkowym (3.01) głównym wydaniu "Faktów". - Ale władza zadbała nie tylko o te rządowe media. Mają być zmiany w kodeksie wyborczym, a do tego jeszcze parę innych pomysłów. Jak PiS mebluje sobie drogę do wyborów - o tym Katarzyna Kolenda-Zaleska - zapowiedziała prezenterka.