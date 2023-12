"To było chore, to była patologia". Reporter zdradza kulisy pracy dla TVP

Po wtóre - prywatnie, bo to kocham. Robienie reportażu to jest styl życia, który nie działa bez możliwości emisji. Bez docierania do widza to nie działa i nie chciałem tego stracić. Byłem otoczony przyzwoitymi ludźmi, którzy pracują w TVP - to wydawcy, inni reportażyści - i też starali się przetrwać. To dawało mi siłę. Udało mi się zostać w dobrym towarzystwie. Za to im bardzo dziękuję.