Eurowizja 2021: to była wulgarna piosenka. Włosi musieli zmienić tekst

Jak pamiętamy, "Zitti E Buoni" w głosowaniu członków jury zajęło 4. pozycję. Zdobyło 206 punktów. Do miejsca na podium brakowało zaledwie 2 punktów. Po pierwszej rundzie głosowania do liderów ze Szwajcarii brakowało im aż 61 punktów. Jednak Włosi przyjechali do Rotterdamu po zwycięstwo.