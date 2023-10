To był ostatni koncert "Polskich biesiad". Anna Popek "dała czadu"

"Polskie biesiady" wystartowały w TVP2 w połowie czerwca i co tydzień angażowały do wspólnego śpiewu przy muzyce na żywo dziesiątki mieszkańcow w różnych regionach Polski. Format był wzorowany na niemieckim programie "Lustige Musikanten". Pierwotnie prezes Mateusz Matyszkowicz zapewniał, że polska edycja potrwa do połowy listopada, ale okazało się, że piątkowy koncert, 27 października, zatytułowany "Biesiada rodzinna", był ostatnim w tym roku. Poprowadziły go Anna Popek i Inga Papkala.