Nowe show TVP. Prezes jest przekonany, że ma pewny hit

Jeszcze w sierpniu prezes TVP Mateusz Matyszkowicz był pełen entuzjazmu. - Będzie to program z bardzo dużym rozmachem, nie mający odpowiednika na rynku. Szukamy pomysłów, nie podpatrujemy tego co robi konkurencja. Chciałbym, by telewizja publiczna miała swój sznyt i sama generowała ruch na rynku - wyznał. Nie zdradził jednak wówczas więcej szczegółów w temacie.