Zza kulis kultowego programu. "Dzieci były wykorzystywane"

- Pamiętam jedną sytuację. Podczas nagrań miałam biec do stołu, coś musiałam podać i usiąść. Za każdym razem miałam biec szybciej i w końcu się przewróciłam - dość mocno się potłukłam, bolało mnie mocno. Do tej pory to pamiętam. Moja mama była wtedy wściekła. Jak zapytałam ją o to dziś, to wspomina, że nikt się tym nie przejął, wzięli następne dziecko, nie poprawili warunków na planie. Tam był jakiś materiał pozwijany na podłodze i stąd ten wypadek. (...) Zdaniem mojej mamy, dzieci były wykorzystywane. To trwało długimi godzinami, nikt specjalnie o nas nie dbał.