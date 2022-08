"The Voice Senior": spore zmiany w czwartej edycji. Poznajcie nowych jurorów

- W programie będę mógł wykorzystać umiejętności, które nabyłem, studiując na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale pedagogiczno-muzycznym. Kształcenie słuchu, dyrygentura czy prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych były zajęciami obowiązkowymi. Daje mi to dużo radości i spełniam się w tym, prowadząc od 17 lat zespół Pectus. "The Voice Senior" to format rozrywkowy, więc poza tym, iż będę wsparciem trenerskim dla uczestników, zamierzam się w tym programie dobrze bawić! Od uczestników najnowszej edycji oczekiwałbym szczerości w przekazie, aby śpiewali sercem, emocjami, a nie wyuczonymi schematami - mówi Tomasz Szczepanik.