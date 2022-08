Małgorzata Tomaszewska zastąpiła Martę Manowską. Szczerze mówi, co myśli o tej zamianie

Dla Tomaszewskiej nie będzie to całkiem nowy format, bo prowadzi już "The Voice of Poland". W dorobku ma też szereg innych imprez muzycznych, w tym festiwal w Opolu i benefis Zenka Martyniuka. Manowska z kolei dalej pozostaje gwiazdą TVP jako gospodyni programów: "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony". Ma też otrzymać nowy projekt. Co ciekawe obie panie nie znają się dobrze i czasami jedynie mijają się w pracy. Nie rozmawiały ze sobą o ostatnich zmianach.