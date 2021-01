"The Voice Senior". Grała na akordeonie w domu dziecka. Nigdy nie mogła poświęcić się muzyce

Teresa Kuczera wzięła udział w przesłuchaniach w ciemno w programie "The Voice Senior". Sympatię widzów zdobyła na samym starcie. Opowiedziała wzruszającą historię, jak trafiła do domu dziecka. Gdy miała 11 lat, zmarł jej ojciec. Mama otrzymywała jedynie rentę i trudno było jej utrzymać kilkoro dzieci. Rok później trafiły one do domu dziecka, gdzie Teresa nauczyła się grać na akordeonie, który przywoziła mama na spotkania. Wtedy też rozbudziła się w niej pasja do muzyki.