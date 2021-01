"The Voice Senior": Pan Jerzy odnalazł siostrę po ponad 50 latach

Już w sobotę w najnowszym odcinku zobaczymy m.in. występ pana Jerzego Zwierzyńskiego, podczas którego zaśpiewa utwór "Umówiłem się z nią na dziewiątą". Uczestnik programu zgłosił się do "The Voice Senior" za namową córki. 71-latek z Błaszki niedaleko Sieradza śpiewa, odkąd pamięta, a muzyka pomagała mu przetrwać najtrudniejsze momenty życia.

- Urodziłem się w Warszawie. Tata zmarł, gdy miałem roczek. Mama oddała mnie do Legnicy do jednej pani, u której mieszkałem do pierwszej klasy podstawowej. Nawet nie wiedziałem, że mam prawdziwą mamę - powiedział na wstępie Zwierzyński.

ZOBACZ TAKŻE: Urszula Dudziak o "The Voice Senior": "Chodzi o to, aby zasypać rów między starszą a młodszą generacją"

Gdy uczestnik "The Voice Senior" miał 7 lat, do domu jego rodziców zastępczych przyjechała biologiczna matka. Była zmuszona zabrać go ze sobą do Warszawy ze względu na nakaz posłania syna do szkoły. W tym samym czasie kobieta miała już kolejnego męża i córkę.