Gra na ulicy. Zdradził, ile można dziennie zarobić

Wojciech Lechończak ma 28 lat i pochodzi z Łeby. To właśnie tam rozpoczęła się jego przygoda z muzyką. Uczestnik najbliższego odcinka "The Voice of Poland" jest samoukiem - zarówno w kwestii śpiewu, jak i gry na gitarze. Obecnie mieszka we Wrocławiu, gdzie swoim talentem obdarowuje tamtejszych przechodniów. Podczas nagrań programu uczestnik zdradził, ile dziennie można zarobić podczas ulicznych koncertów.