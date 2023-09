"The Voice of Poland": Poruszająca historia uczestnika. Stracił mamę jako nastolatek

"The Voice of Poland" wróciło ze sprawdzoną ekipą trenerów. W fotelach zasiedli ponownie Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska i debiutująca w poprzedniej sesji Lanberry. Już w pierwszym odcinku przesłuchań w ciemno nie pozostawili wątpliwości, że każde z nich ma chrapkę na zdobycie najciekawszych uczestników do swojej drużyny.