Zaśpiewał wielki hit Queen. Nikt nie wierzył, co się stało

Zmiany w "The Voice of Poland"

Nie wszyscy mogli wiedzieć, że w 14. sezonie "The Voice of Poland" wprowadzono szereg zmian. Podczas przesłuchań w ciemno, czyli pierwszego etapu programu, trenerzy mogą zbudować 15-osobowe drużyny, co jest największą liczbą w historii programu. Inne są też zasady co do przycisku blokady. Trenerzy mogą go użyć dopiero po zakończeniu występu uczestnika. Dzięki temu walka o najlepszych śpiewaków ma być bardziej zażarta.