"Gwiazdy The Voice". Panie zaskoczyły kreacjami

Już od 2 września "The Voice of Poland" wraca na ekrany z 14. edycją talent show. W jury zobaczymy Justynę Steczkowską, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. Prowadzącym pozostaje Tomasz Kammel. To on był też gospodarzem piątkowego wydarzenia z gwiazdami poprzednich edycji. Uwagę zwracały nie tylko śpiewane utwory, ale i stylizacje pań.