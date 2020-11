"The Voice of Poland": Michael Patrick Kelly wystąpi na scenie show TVP!

Dziś wielu członków zespołu skupia się na solowych karierach. Paddy Kelly znany obecnie jako Michael Patrick Kelly już w sobotę wystąpi na scenie "The Voice of Poland". W swoim dorobku artystycznym muzyk ma cztery albumy studyjne a jego utwory stały się niezwykle popularne m.in.: w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W 2018 roku Michael Patrick Kelly był także trenerem ósmej edycji programu "The Voice of Germany".