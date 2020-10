"The Voice of Poland": Dudziak sypie złotymi radami

Urszula Dudziak, trenerka emitowanej właśnie jedenastej edycji "The Voice of Poland" jest idealnym przykładem na to, że pokora, wytrwałość oraz ciężka praca poparte talentem są sposobem na odniesienie sukcesu. Artystka wydała ok. 50 płyt i została okrzyknięta Śpiewaczką Roku 1979 przez "Los Angeles Times". Przez lata zagrała niezliczoną liczbę koncertów w Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Artystka występowała na legendarnej scenie Carnegie Hall i śpiewała z ikonami światowego jazzu.