"The Voice of Poland": Brzozowski w jury? Jest jego komentarz

To właśnie "The Voice of Poland" otworzyło przed nim drzwi do wielkiej kariery. Rafał Brzozowski po raz pierwszy pojawił się w telewizji na castingach do show. I choć odpadł tuż przed ścisłym finałem, szybko rozpoczął podbój polskiej sceny muzycznej. W ciągu swojej 10-letniej kariery wydał aż pięć albumów studyjnych. W ostatnim czasie rozwija również swoją karierę telewizyjną, współpracując z TVP. Niedługo czeka go jednak największy sprawdzian - występ podczas Konkursu Piosenki Eurowizji.