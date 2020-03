"The Voice Kids": Jacek Kurski o kolejnej Eurowizji Junior. Odbędzie się w Polsce?

Za nami finał trzeciej edycji "The Voice Kids". O tym, kto wygrał, widzów poinformował prezes TVP, Jacek Kurski. Polityk wykorzystał ten ważny moment, by powiedzieć o kolejnej Eurowizji Junior.

Finał trzeciej edycji "The Voice Kids" należał do Marcina Maciejczaka z drużyny Dawida Kwiatkowskiego . Walka o pierwsze miejsce była zażarta, bo cała finałowa dziewiątka prezentowała bardzo wysoki poziom. Na ostatniej prostej zmierzyli się ze sobą Natalia Kawalec z grupy Cleo, Marcin Maciejczak od Dawida Kwiatkowskiego i Hania Sztachańska - wychowanka Tomsona i Barona. Zwycięzcę ogłosił Jacek Kurski.

Prezes TVP skorzystał z okazji i postanowił dać znać, że być może Polska po raz kolejny będzie organizować finał Eurowizji dla dzieci. Kurski przyznał, że trwają negocjacje, a on sam walczy o to, aby nasz kraj znów gościł utalentowane dzieciaki z całej Europy. Nie omieszkał też pochwalić "The Voice Kids".