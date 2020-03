"The Voice Kids": Szymon wzruszył widzów. Zaśpiewał dla chorej mamy

Za nami finał trzeciej edycji "The Voice Kids". Na scenie wystąpiło dziewięć osób - po troje uczestników z każdej z trzech drużyn. W grupie Cleo wyróżnił się zwłaszcza 11-letni Szymon. I nie chodzi tylko o umiejętności wokalne.

"The Voice Kids" to wylęgarnia młodych talentów. Poprzednie dwie edycje sprawiły, że popularność zyskały Roksana Węgiel i Viki Gabor. Obie dziewczyny świetnie radzą sobie w show-biznesie, choć są jeszcze bardzo młode. Do tych dwóch zaradnych i utalentowanych nastolatek być może wkrótce dołączą kolejne śpiewające dzieciaki. Finał trzeciej edycji "The Voice of Poland" należał do Marcina Maciejczaka z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Ale widzowie na pewno zapamiętali przynajmniej jeszcze jeden występ.