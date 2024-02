"The Umbrella Academy" powróci z ostatnim sezonem. Wiadomo już dokładnie, kiedy

Nowe postaci

Trzeci sezon skończył się słodko-gorzko. Niby do apokalipsy nie doszło, ale bohaterowie utracili swoje ponadnaturalne zdolności. Starają się żyć jak "normalsi", ale to przecież nie jest ich prawdziwe powołanie. Co dokładnie wydarzy się w finale, tego nie jeszcze nie wiadomo. Jak twierdzi "Collider", mają pojawić się nowi bohaterowie, w tym małżeństwo paranoicznych nauczycieli, którzy wszędzie węszą spisek i nieustannie doświadczają "deja vu".