"The Traitors. Zdrajcy": Dorota wywiodła uczestników w pole. Potem gorzko tego żałowała

- Batman nie płacze, to już ustaliliśmy - powiedział z uśmiechem wyraźnie poruszony jednak końcem gry Adam. - Mi łezka pociekła, jak Dominika uzasadniała swój wybór. Wszystko, co od was usłyszałem, zabieram do serca. Nie przejmujcie się błędną decyzją, wyciągnijcie wnioski i rozwalcie zdrajców. Jestem lojalny! – rzucił na odchodne, wywołując płacz i żal kolegów z programu, ale i pretensje pod adresem Doroty.