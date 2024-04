Scena jak z filmu. Wypadek na planie "The Traitors". Uczestniczka myślała, że trafiła w nich kula

- To był perfekcyjny dzień: kupa kasy wygrana, zdrajca zdemaskowany - mówiła wyraźnie podekscytowana sukcesami grupy Justyna, która miała spory udział w podbiciu puli wygranej. Satysfakcja była tym większa, że tym razem uczestnicy "The Traitors" stanęli przed naprawdę ekstremalnym zadaniem, poprzedzonym drogowym wypadkiem. Jeszcze wtedy jednak żadne z nich nie wiedziało, że niebawem do gry wkroczy nowy zdrajca. Co jeszcze wydarzyło się w ostatnim odcinku programu TVN?