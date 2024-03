Wielkanoc 2024. Co warto obejrzeć w TV? Tego nie można przegapić

Popołudnie będzie już zarezerwowane dla nieco starszych widzów. O godz. 15:20 wyemitowany zostanie hit Netfliksa, czyli komedia romantyczna "Miłość do kwadratu". Ci, którzy będą chcieli odejść na chwilę od stołu i się trochę poruszać, będą mieli okazję zrobić to przy kolejnym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (godz. 20:00). Tuż po zmaganiach gwiazd na parkiecie Polsat pokaże kolejny odcinek "Planeta Singli. Osiem historii" (godz. 22:10) oraz kultowy film "Poranek kojota" (godz. 23:20).