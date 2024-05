"The Traitors": wiadomo, kto znalazł się w finale. Żądza wygranej wzięła górę. Cios przyszedł z niespodziewanej strony

I choć przy stole dyskutowano także o Manae, zwracając uwagę na jej zagadkowe zachowanie, to szala głosów przesunęła się na niekorzyść Piotra. Swój udział miała w tym Olga, która na ostatniej prostej przed finałem postanowiła pozbyć się konkurenta i wskazała na niego w głosowaniu. - Tyłek mi się pali. [...] Musiałam to zrobić, to by było nierozsądne w tym momencie, by zagłosować na Manae - tłumaczyła się przed kamerami Olga.