"The Traitors": odpadł faworyt. Widzowie rozczarowani składem finału

Finał "The Traitors". O jaką stawkę grają uczestnicy?

Uczestnicy "The Traitors" mogą wygrać 226 tys. zł - dokładnie tyle do tej pory udało im się wspólnie zarobić we wszystkich misjach w programie. Zgodnie z zasadami, jeśli lojalni nie zdemaskują zdrajcy, to jemu przypadnie główna wygrana. Jeśli stanie się inaczej, lojalni podzielą pieniądze między siebie. Biorąc jednak pod uwagę, że lojalni wciąż nie widzą, ilu w programie może być zdrajców i czy któryś nie kryje się jeszcze wśród nich, to Olga zdaje się mieć przewagę.