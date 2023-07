"The Real Housewives Warszawa": Kolejna milionerka w show Polsatu. Widzowie dobrze ją znają

Siedem kobiet, wielkie pieniądze, ogromne emocje, przyjaźnie, intrygi, a wszystko to w otoczeniu prawdziwego luksusu - właśnie tak zapowiadany jest program "The Real Housewives Warszawa", którego premiera zaplanowana jest na jesień 2023 r. Reality-show stało się hitem, w każdym kraju, w jakim trafił na antenę. Pierwsza odsłona zadebiutowała w USA w 2006 r., a już pięć lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje "The Real Housewives" pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Niderlandach, na Węgrzech i w Grecji. Czy w Polsce również stanie się hitem?