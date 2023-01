"The Last of Us" – nowy hit HBO wywoła burzę. Autorzy bronią swoich wyborów

Tymczasem "The Last of Us" od HBO ma szansę być, jeśli nie pierwszą, to nieliczną adaptacją, która spełni marzenia fanów oryginału. Powód jest oczywisty: jednym z reżyserów i głównych scenarzystów jest Neil Druckmann, bez którego gra by nie powstała. Druckmann wziął sobie do pomocy Craiga Mazina - showrunnera "Czarnobyla", któremu podobno brakuje palców u rąk przy liczeniu, ile razy ukończył konsolowe "The Last of Us". Na dodatek w obsadzie znajduje się szereg aktorów, którzy portretowali (podkładanie głosu, sesje motion capture) postacie w grze.