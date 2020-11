"The Four. Bitwa o sławę": czas na wielki finał! Jury przeniesie się na scenę

Szansę na wygraną i 100 tys. zł ma każdy, kto przynajmniej raz siedział na gorącym krześle "The Four". Co ciekawe, do finałowej rozgrywki na żywo wrócą aż dwie osoby! Widzowie dodatkowo będą świadkami dwóch występów specjalnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo. Kto wystąpi i co się będzie działo?