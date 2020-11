the four

"The Four. Bitwa o sławę". Dawni rywale wrócą do Wielkiego Finału na żywo

Już w piątek 13 listopada wystartuje Wielki Finał polskiej edycji "The Four. Bitwa o sławę". Ale zanim Wielka Czwórka zmierzy się ze sobą, walcząc o 100 tysięcy złotych, ktoś stanie im na drodze. Szansę ma każdy, kto przynajmniej raz siedział na gorącym krześle "The Four". Do finałowej rozgrywki na żywo wrócą aż dwie osoby.

"The Four. Bitwa o sławę": Dawni rywale wrócą do Wielkiego Finału na żywo (Polsat, Krystian Szczęsny)