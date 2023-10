Telewizyjna kamera kocha Mariusza Szczygła. "Nina Terentiew uważa mnie za swoją największą porażkę zawodową"

- Telewizja i kamera wywołują we mnie najgorsze rzeczy. [...] Telewizja to dla mnie diabeł. Mój mózg zmienia się, gdy widzę kamerę. Od razu zaczynam się wtedy popisywać i mówię nie to, co bym chciał. A gdy piszę, to piszę to, co chcę - tłumaczył autor.