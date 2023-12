Telewizja zrobiła z niego "drania"? Waldek z "Rolnik szuka żony" obwinia produkcję i Ewę

Waldek znów atakuje Ewę: "Naiwny byłem"

Mimo całej krytyki, jaka spadła na kontrowersyjnego rolnika, Waldemar zapewnił, że nie żałuje udziału w programie, a krytyką "się absolutnie nie przejmuje". Co więcej, Waldemar przekonuje, że to on padł ofiarą... Ewy. Jego zdaniem, to jej zależało na popularności i dlatego zgłosiła się do programu.