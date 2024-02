Telewizja Republika okłamała swoich widzów. Jawna manipulacja

We wtorek, gdy tysiące rolników, pszczelarzy, myśliwych itp. zjechało się do Warszawy, Telewizja Republika niemal bez przerwy relacjonowała wydarzenia w stolicy. Miała swoich reporterów na ulicy, a także pokazywała ujęcia z drona. Około godz. 11 w trakcie relacji na żywo w lewym górnym rogu pojawiło się hasło "Tylko w Telewizji Republika", co było oczywistym kłamstwem.