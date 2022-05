Telekamery 2022 rozdane. Oto laureaci 25-lecia plebiscytu. A co z samą galą? Zabrakło rozmachu

Dodatkowo kapituła przyznała jeszcze dwie statuetki. Jedna z nich powędrowała do Człowieka Roku, którym została pani Wanda Traczyk-Stawska. Przedstawicielka powstańców warszawskich wygłosiła poruszającą mowę. - Po raz pierwszy nie wiem, co mam powiedzieć - zaczęła dowcipnie. - Muszę powiedzieć, to co najważniejsze. Dzięki wam, dzięki temu że mnie wybraliście, mogę mówić o tym, co najważniejsze. Że szczególnie teraz potrzebujemy w Polsce być razem! I razem pomóc Ukrainie. Proszę, pamiętajcie, jak my zostaliśmy w powstaniu opuszczeni. Pomóżcie, żeby się to nie powtórzyło - mówiła ze sceny. Za gorący apel otrzymała owacje na stojące i niewątpliwie był to najbardziej wzruszający moment gali.