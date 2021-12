Telekamery 2022. To będzie wyjątkowa gala. 34-letnia Julia Kamińska zostanie aktorką 25-lecia?

Poznaliśmy nominowanych do Telekamer "Tele Tygodnia" 2022. Z okazji 25-lecia pisma plebiscyt nie będzie ograniczał się tylko do osiągnięć aktorów, producentów telewizyjnych czy dziennikarzy z ostatniego roku, ale do ostatniego ćwierćwiecza. Dla osób, które zdobędą to wyróżnienie, będzie to więc nawet większa nagroda niż w przypadku Złotych Telekamer.