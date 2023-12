"Teleexpress" wraca na antenę. Maciej Orłoś poprowadzi pierwsze wydanie

O przygotowaniach nowych władz TVP do wznowienia emisji programów informacyjnych na antenie Jedynki i Dwójki donoszą Wirtualnemedia.pl. Jak wynika z listu prezesa stacji Tomasza Syguta skierowanego do pracowników, do którego dotarł wspomniany portal, "Teleexpress" i "Panorama" mają wrócić na antenę lada dzień.