Marek Czyż kilka lat temu odszedł z TVP, teraz jest twarzą medialnej rewolucji. Co na to ekspert?

I dodał: - To więcej niż dobry dziennikarz, do którego można mieć zaufanie i przekonanie, że z dnia na dzień "19.30" będzie lepsza. Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu - uznał Szynol. - Pamiętam również jego prowadzenie programów publicystycznych w TVP, robił to naprawdę dobrze. Uważam, że jest jedną z tych osób, co do których większość widzów może być spokojna: to, co będzie wychodziło spod jego ręki, będzie solidną, dobrą, dziennikarską robotą.