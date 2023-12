Karolina Korwin Piotrowska o Danucie Holeckiej. Krótko ją podsumowała

- Danuta Holecka to cwaniara - podsumowuje krótko dziennikarka. - Zabrała się, no sprytna była, bo wiedziała, że ta walka, na którą się zapowiadało, jest z góry przegrana. Przynajmniej nie świeci teraz oczami na Placu Powstańców i ma spokój. Jedyna mądra, o dziwo, w tym całym bagnie. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie - stwierdziła Korwin Piotrowska, która w rozmowie ze wspomnianym serwisem uspokaja także zatroskanych losem swoich ulubionych produkcji rozrywkowych widzów TVP.