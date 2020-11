"Tego sobie nie wyobrażaliśmy". Wiadomo już, ile milionów osób widziało serial z Dorocińskim

"Gambit Królowej" to historia dzieciństwa, dojrzewania i kariery Beth Harmon (w tej roli charakterystyczna Anya Taylor-Joy), niezwykle utalentowanej, ale wcześnie osieroconej dziewczyny, która radość życia odnalazła przy szachownicy. Harmon zmaga się na ekranie z uzależnieniem od leków psychotropowych i alkoholu. Nie przeszkodziło jej to jednak we wspięciu się na szczyt i stanięciu w szranki z szachowym arcymistrzem - w tej roli Marcin Dorociński.