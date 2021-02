Tego się nie spodziewała. Posłanka wbiła szpilkę Magdalenie Ogórek na wizji

Strajk prywatnych mediów 10 lutego sprawił, że przez cały dzień jedyną stacją do oglądania była TVP. Protest zebrał ogromne poparcie z różnych grup społecznych, w tym polityków. Ci coraz śmielej zaczynają, występując w programach publicznej, prowokować rządzących i prowadzących TVP.

- [...] Pójdąc krokiem, wzorem pewnej przeuroczej blondynki, przejdą do PiS-u... - powiedziała posłanka, subtelnie zaznaczając, że chodzi o Ogórek. Prowadząca dopytała, kogo konkretnie ma na myśli, a Kucharska-Dziedzic tylko się zaśmiała i odpowiedziała: - Pani redaktor, myślę, że pani doskonale wie, jak się zmienia poglądy.

Ogórek nie do końca wiedziała, jak zareagować na taką zaczepkę. Próbowała bronić się argumentem, że najpierw trzeba zmienić partię, by można było tak mówić. Zasugerowała też, że jej poglądy są od lat niezmienne. - Pani poseł, najpierw trzeba być w jakiejś partii, żeby przejść do innej. Najpierw trzeba zmienić poglądy, żeby ktoś mógł tak mówić - powiedziała.