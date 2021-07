Tęczowa flaga w "Pytaniu na śniadanie". Jest reakcja stacji

Nie milkną echa zamieszania, które wywołał występ słowackiej wokalistki na scenie TVP. Karin Ann przed kamerami wygłosiła poparcie dla środowiska LGBT+. - Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBT w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z wami, stoję tu z wami i kocham was - powiedziała, trzymając w dłoniach tęczową flagę.