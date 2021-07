Przez jej występ wydawca TVP stracił pracę. "To bardzo niesprawiedliwe"

- To bardzo smutna sytuacja, jest nam bardzo przykro - powiedział WP manager artystki. - To skandaliczne, co się stało. Przecież ten człowiek nie zrobił niczego złego, wykonywał tylko swoją pracę. Mogę zapewnić, że nie było żadnej zmowy, nie konsultowaliśmy tego, co zrobiła Karin, z pracownikami TVP. Nie wiedzieli, co się wydarzy. Nie są niczemu winni. Zresztą, tu nie można mówić o żadnej winie: Karin po prostu powiedziała, co myśli. W wolnym, demokratycznym kraju każdy musi mieć do tego prawo. Nie można go ograniczać.