Przyszła do TVP w tęczowej fladze. Na stronie "Pytania na śniadanie" już tego nie zobaczymy

Co ciekawe, "Pytanie nie śniadanie" nie udostępniło w sieci nagrania z jej występu na żywo, a jedynie krótką rozmowę z młodą artystką. Kto wie, może ma to coś wspólnego z tęczową flagą, z którą wystąpiła przed kamerą TVP? Albo apelem do społeczności LGBTQIA+ w Polsce?