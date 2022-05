Uwaga, koniec nadawania dwóch kanałów. Zła wiadomość dla widzów

Gold TV to stacja muzyczna działająca zaledwie od 2020 roku, prezentująca hity minionych lat, polskie oraz zagraniczne. Ezo TV to treści ezoteryczne i interaktywne. Teraz serwis Wierualnemedia.pl podaje, że kanały kończą nadawanie. Ale to nie znaczy, że widzowie zostaną pozbawieni swoich ulubionych treści. Wróżby są emitowane w porannych pasmach TVN7 i TVN.