Rosyjskie i białoruskie kanały znikają z TV. KRRiT wykreśla kolejne

Kolejne firmy, korporacje, organizacje i stacje telewizyjne podejmują się większych i pomniejszych działań, które odetną Rosję także w sferze mediów, co jest szczególnie istotne dla walki z dezinformacją. Przypomnijmy, że wojna w dzisiejszych czasach toczy się także w internecie, dlatego tak ważne jest, by sięgać po informacje tylko ze sprawdzonych źródeł. Dlatego też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła odciąć polskim widzom dostęp do rosyjskiej telewizji.